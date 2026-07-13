Тайный агент полиции помог задержать десятки торговцев оружием и наркотиками

Полиция Израиля сообщила о завершении длительной тайной операции "Кочевник", в рамках которой впервые подразделение "Лахав 433" использовало агента под прикрытием из бедуинского общества. По данным полиции, он внедрился в преступную среду и собрал доказательства против десятков подозреваемых, включая около 20 ключевых фигурантов.

В ходе операции агент провел десятки контролируемых сделок, приобретая незаконное оружие и наркотики. Среди изъятого – четыре винтовки M16, десятки пистолетов и около половины килограмма кокаина.

Утром 13 июля сотни полицейских, бойцов пограничной полиции и специальных подразделений провели обыски и задержания в Рахате, Тель-Шеве, Бир-Хададже, Араде, Димоне, Эйлате и арабских районах Иерусалима. Были задержаны десятки подозреваемых в торговле незаконным оружием и наркотиками.

В операции участвовали подразделение "Этгар", спецподразделение "Гидеоним 33", ЯМАМ, бойцы пограничной полиции и другие подразделения. Задержанных доставят в мировой суд Ришон ле-Циона, где полиция потребует продлить сроки их содержания под стражей.