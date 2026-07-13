Поступают сообщения о взрывах и работе ПВО в Иране

В иранских источниках появилась информация о взрывах в Чабахаре (единственном океанском порте Ирана), Конареке, Бендер-Аббасе.

Сообщается о работе систем ПВО в Бендер-Аббасе.

По информации The New York Times, президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. В письме, направленном руководителям Конгресса в пятницу, он сообщил, что 7 июля американские силы нанесли "оборонительные удары по целям на территории Ирана". В Белом доме утверждают, что Трамп действовал в рамках своих законных полномочий, хотя операция не была одобрена Конгрессом.