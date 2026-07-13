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Мир

Турист из Израиля погиб во время отдыха в Альпах

Погибшие
Туризм
время публикации: 13 июля 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 21:24
Турист из Израиля погиб во время отдыха в Альпах
AP Photo/Alessandro Trovati

32-летний Алам Амаль Алам ад-Дин Фарес из Хурфейша погиб в результате падения с высоты во время отдыха в Альпах, на границе Швейцарии и Италии, сообщает N12.

В местном совете Хурфейша выразили соболезнования семье погибшего: "Он был замечательным молодым человеком, у которого вся жизнь была впереди, но она оборвалась в одно мгновение".

Сайт Ynet пишет, что мать Алама Фареса называют "матерью всех солдат". После трагедии 7 октября она готовила для израильских солдат, размещенных на границе.

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