Турист из Израиля погиб во время отдыха в Альпах

32-летний Алам Амаль Алам ад-Дин Фарес из Хурфейша погиб в результате падения с высоты во время отдыха в Альпах, на границе Швейцарии и Италии, сообщает N12.

В местном совете Хурфейша выразили соболезнования семье погибшего: "Он был замечательным молодым человеком, у которого вся жизнь была впереди, но она оборвалась в одно мгновение".

Сайт Ynet пишет, что мать Алама Фареса называют "матерью всех солдат". После трагедии 7 октября она готовила для израильских солдат, размещенных на границе.