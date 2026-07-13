Турист из Израиля погиб во время отдыха в Альпах
время публикации: 13 июля 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 21:24
32-летний Алам Амаль Алам ад-Дин Фарес из Хурфейша погиб в результате падения с высоты во время отдыха в Альпах, на границе Швейцарии и Италии, сообщает N12.
В местном совете Хурфейша выразили соболезнования семье погибшего: "Он был замечательным молодым человеком, у которого вся жизнь была впереди, но она оборвалась в одно мгновение".
Сайт Ynet пишет, что мать Алама Фареса называют "матерью всех солдат". После трагедии 7 октября она готовила для израильских солдат, размещенных на границе.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 мая 2026