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Израиль

На 80-й трассе в Негеве в ДТП погиб мужчина и еще двое получили травмы

Мада
ДТП
время публикации: 13 июля 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 20:51
На 80-й трассе в Негеве в ДТП погиб мужчина и еще двое получили травмы
Пресс-служба МАДА

На 80-й трассе, недалеко от перекрестка Арара, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики "Маген Давид Адом" на месте ДТП констатировали смерть мужчины (примерно 25 лет).

Еще один человек (мужчина примерно 20 лет) получил тяжелые травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу "Сорока".

Еще один пострадавший (примерно 29 лет) доставлен в "Сороку" в состоянии средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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