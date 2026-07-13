В МВД обещают: через год продлить загранпаспорт можно будет, не выходя из дома

Управление народонаселения и миграции Израиля планирует в течение года открыть возможность продления загранпаспорта и удостоверения личности ("теудат зеута") из дома, с помощью смартфона. Об этом генеральный директор ведомства Боаз Йосеф рассказал изданию "А-Йом".

По его словам, система идентификации с помощью камеры телефона уже разработана, однако для ее запуска необходимо завершить согласование вопросов, связанных с безопасностью и использованием биометрических данных.

Боаз Йосеф также рассказал, что в дальнейшем Управление по регистрации населения намерено перевести документы в цифровой формат, что позволит хранить их в электронном кошельке смартфона вместе с водительскими правами.

Также в планах открытие двух отделений цифрового самообслуживания с 20 терминалами в каждом. Они будут работать до 22:00, чтобы граждане могли оформить документы без длительного ожидания в очереди.