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Израиль

В МВД обещают: через год продлить загранпаспорт можно будет, не выходя из дома

МВД
время публикации: 13 июля 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 22:08
В МВД обещают: через год продлить загранпаспорт можно будет, не выходя из дома
Nati Shohat/Flash90

Управление народонаселения и миграции Израиля планирует в течение года открыть возможность продления загранпаспорта и удостоверения личности ("теудат зеута") из дома, с помощью смартфона. Об этом генеральный директор ведомства Боаз Йосеф рассказал изданию "А-Йом".

По его словам, система идентификации с помощью камеры телефона уже разработана, однако для ее запуска необходимо завершить согласование вопросов, связанных с безопасностью и использованием биометрических данных.

Боаз Йосеф также рассказал, что в дальнейшем Управление по регистрации населения намерено перевести документы в цифровой формат, что позволит хранить их в электронном кошельке смартфона вместе с водительскими правами.

Также в планах открытие двух отделений цифрового самообслуживания с 20 терминалами в каждом. Они будут работать до 22:00, чтобы граждане могли оформить документы без длительного ожидания в очереди.

Израиль
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