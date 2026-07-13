Кнессет утвердил Основной закон об изучении Торы

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях Основной закон об изучении Торы.

63 депутата голосовали за законопроект, 52 – голосовали против. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не принял участия в голосовании.

Депутаты Юлий Эдельштейн и Дан Илуз, объявившие о выходе из "Ликуда", голосовали против.

Обсуждение продолжалось около восьми часов. Большинство выступавших представляли оппозицию, и они обвиняли правительство в том, что речь идет о законе, причиняющем ущерб армии.

Аналогичное заявление распространили главы оппозиционных партий, призвав депутатов не принимать закон, который по мнению оппозиционеров причиняет ущерб ЦАХАЛу.

В ходе подготовки к утверждению законопроекта в его текст были внесены изменения, которые не допустили приравнивания льгот, которые получают учащиеся йешив к льготам, которые получают военнослужащие-резервисты. Однако сам законопроект может впоследствии предоставить юридическую защиту уклоняющимся от службы, так как имеет статус Основного. Он определяет изучение Торы как ценность, и в отсутствие законодательного закрепления других ценностей, может стать юридической основой для освобождения от военной службы.

Одновременно в коалиции разгорается конфликт по поводу дальнейших законопроектов, находящихся на повестке дня. Журналист I24 News Ари Кальман сообщил, что в партии "Ционут Датит" отказываются гарантировать, что проголосуют за законопроект. Изменение в позиции религиозных сионистов последовало на фоне письма начальника генерального штаба Эяля Замира, в котором этот законопроект подвергался резкой критике. "Мы поддерживаем прекращение задержаний, но этот закон не даст желаемого результата, он будет отменен БАГАЦем. При всем уважении к кампейну Дери, мы не станем причинять ущерб бойцам ЦАХАЛа", - заявляют источники в "Ционут Датит".

В свою очередь, духовный лидер парти "Дегель а-Тора" раввин Ландо отдал распоряжение депутатам от своей партии не поддерживать ни один законопроект до тех пор, пока не будут утверждены

Основной закон об изучении Торы и закон о прекращении задержаний ультраортодоксов. В окружении Бецалеля Смотрича требуют продвижения законов, связанных с юридической реформой и развитием поселенчества в Иудее и Самарии.