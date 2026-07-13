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Экономика

Заморозки в Бразилии, ливни в Гане: цены на кофе и какао снова растут

Погода
Африка
Потребление
Климат
Бразилия
время публикации: 13 июля 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 21:50
Заморозки в Бразилии, ливни в Гане: цены на кофе и какао снова растут
AP Photo/Hajarah Nalwadda

Цены на кофе на товарно-сырьевых биржах выросли на прошлой неделе на 16% за одни сутки на фоне новостей о заморозках в бразильских провинциях Минас-Жерайс, Можиана и Парана, показав самый большой суточный рост с 2000 года.

Трейдеры опасаются, что плохая погода в самом сердце кофейной индустрии Бразилии ударит по урожаю, что станет серьезной проблемой на фоне уже имеющегося низкого уровня запасов на рынке.

Хотя за последующие два дня часть роста была отыграна обратно, цена фунта кофе на текущий момент на 33% выше, чем месяц назад.

На рынке какао также наблюдается рост цен, достигших в последние дни шестимесячного максимума на фоне проливных дождей в Гане и Кот д'Ивуаре.

Экономика
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