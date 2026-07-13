Заморозки в Бразилии, ливни в Гане: цены на кофе и какао снова растут

Цены на кофе на товарно-сырьевых биржах выросли на прошлой неделе на 16% за одни сутки на фоне новостей о заморозках в бразильских провинциях Минас-Жерайс, Можиана и Парана, показав самый большой суточный рост с 2000 года.

Трейдеры опасаются, что плохая погода в самом сердце кофейной индустрии Бразилии ударит по урожаю, что станет серьезной проблемой на фоне уже имеющегося низкого уровня запасов на рынке.

Хотя за последующие два дня часть роста была отыграна обратно, цена фунта кофе на текущий момент на 33% выше, чем месяц назад.

На рынке какао также наблюдается рост цен, достигших в последние дни шестимесячного максимума на фоне проливных дождей в Гане и Кот д'Ивуаре.