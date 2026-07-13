Два взрыва на юге Тель-Авива. Комментарии полиции

Вечером в понедельник в телефонную службу вызова полиции поступили сообщения о взрывах на юге Тель-Авива.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что, по предварительным данным, речь идет о двух отдельных инцидентах. На улице МАХАЛЬ была взорвана осколочная граната, в результате чего один человек получил легкое ранение. Еще одна граната была брошена на улице 4586, нет пострадавших.

Полиция считает, что оба инцидента произошли на криминальной почве. На месте работают следователи, криминалисты и саперы.