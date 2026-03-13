x
13 марта 2026
|
последняя новость: 11:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 11:11
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ на фарси предупредил жителей Ирана о предстоящих ударах по военной инфраструктуре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 13 марта 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 10:06
ЦАХАЛ на фарси предупредил жителей Ирана о предстоящих ударах по военной инфраструктуре
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на фарси подполковник запаса Камаль Пенхаси опубликовал предупреждение о необходимости эвакуации для граждан Ирана. Оно адресовано находящимся в промышленной зоне Лия в городе Казвин, а также в районе Вилла и в районе Мунирия в Тегеране.

В опубликованном обращении говорится, что в ближайшие часы израильская армия будет действовать в этих районах так же, как действовала в последние дни по всей территории Ирана, нанося удары по военной инфраструктуре иранского режима.

"Ваше нахождение в этих районах ставит под угрозу ваши жизни", – говорится в предупреждении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2026

14-й день войны "Рычание льва": атаки из Ирана и Ливана, США потеряли самолет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2026

ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по объектам иранского режима в Тегеране, Ширазе и Ахвазе