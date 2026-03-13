ЦАХАЛ на фарси предупредил жителей Ирана о предстоящих ударах по военной инфраструктуре

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на фарси подполковник запаса Камаль Пенхаси опубликовал предупреждение о необходимости эвакуации для граждан Ирана. Оно адресовано находящимся в промышленной зоне Лия в городе Казвин, а также в районе Вилла и в районе Мунирия в Тегеране.

В опубликованном обращении говорится, что в ближайшие часы израильская армия будет действовать в этих районах так же, как действовала в последние дни по всей территории Ирана, нанося удары по военной инфраструктуре иранского режима.

"Ваше нахождение в этих районах ставит под угрозу ваши жизни", – говорится в предупреждении.