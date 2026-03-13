С начала операции "Рычание льва" ЦАХАЛ ликвидировал более 350 террористов, среди которых высокопоставленные боевики "Хизбаллы".

Ликвидированные боевики входили в состав различных структур организации и в последнее время были причастны к попыткам осуществления террористических атак на Израиль.

В течение последней недели ЦАХАЛ провел серию точечных ударов с воздуха, моря и суши, в ходе которых были ликвидированы не только рядовые боевики, но и командиры различных террористических организаций, действующих на территории Ливана.

Среди них:

Заид Али Джамаа – командир ракетного управления террористической организации "Хизбалла".

Али Риза Би-Азар – глава разведывательного отдела ливанского корпуса "Сил Кудс".

Ахмад Расули – ответственный за разведку в палестинском корпусе "Сил Кудс".

Али Маджлам Табаджа – командир дивизии "Имам Хосейн".

Помимо них, были ликвидированы семь командиров террористической организации "Хизбалла", пять командиров из палестинского и ливанского корпусов "Сил Кудс", три командира из дивизии "Имам Хосейн", и один командир "Исламского джихада".

Также ЦАХАЛ нанес удар по высшему военному командованию представителей иранского террористического режима в Ливане.