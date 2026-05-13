Из-за политического кризиса с повестки дня Кнессета сняты все законопроекты

Фракции коалиции и оппозиции сняли с повестки дня законопроекты, которые должны были обсуждаться на пленарном заседании парламента.

Законопроекты отозваны так как из-за кризиса вокруг закона о призыве, у коалиции нет большинства, необходимого для утверждения инициатив.

"Нельзя продолжать искусственным образом оживлять Кнессет. Если у них нет большинства, пусть распускают парламент по домам и пойдем на досрочные выборы", – заявили депутаты от оппозиции.