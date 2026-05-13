Закон о создании следственной комиссии: депутаты на заседание не пришли

Комиссия Кнессета по законодательству возобновила рассмотрение законопроекта, представленного депутатом Ариэлем Кальнером ("Ликуд") о создании следственной комиссии по изучению провалов 7 октября.

Депутаты от оппозиции, как обычно бойкотируют рассмотрение законопроекта, так как возражают против создания любой структуры кроме государственной следственной комиссии. Глава блока "Бэяхад" Нафтали Беннет заявил накануне, что в день приведения к присяге правительства во главе с ним, будет принято решение о создании государственной следственной комиссии.

Однако на заседание комиссии не явились не только депутаты от оппозиции, но и представители коалиции. Только глава комиссии Симха Ротман ("Ционут Датит") и депутат Кнессета Ариэль Кальнер ("Ликуд") находятся в зале. Судя по всему, на фоне кризиса в отношениях с ультраортодоксальными партиями, а также возможного роспуска Кнессета, в коалиции утратили интерес к утверждению законопроектов. После утверждения в предварительном чтении законопроекта о роспуске Кнессета, вся законотворческая деятельность должна быть прекращена.