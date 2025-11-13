Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 13 ноября, температура существенно не изменится, в горных и внутренних районах будет несколько выше среднесезонной. Переменная облачность. Осадки преимущественно на юге и востоке страны, есть риск наводнений в руслах рек пустыне Арава.

В Иерусалиме – 14-22 градусов, в Тель-Авиве – 18-25, в Хайфе – 15-24, в Эйлате – 19-29, в Беэр-Шеве – 16-25, на побережье Мертвого моря – 19-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 16-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-27, на Голанских высотах – 16-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 40-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 25 км/ч).

В пятницу ожидается резкое понижение температуры, дожди – ливни с грозами на севере и в центре, до северного Негева, высока вероятность затоплений. В субботу температура немного повысится, переменная облачность, возможны дожди на севере и в центре. В воскресенье – переменная облачность, температура немного повысится.