Скончался мальчик, сбитый машиной на шоссе 241 в Негеве

Пятилетний мальчик погиб в результате ДТП на шоссе 241 возле развязки Гилат в Негеве: по предварительным данным, ребенка сбила машина, после чего произошло столкновение еще трех транспортных средств.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили мальчика лежащим на земле, у него была крайне тяжелая черепно-мозговая травма, ребенок не дышал, и у него не было пульса. После длительной реанимации его эвакуировали в критическом состоянии в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, но по приезде в больницу врачи констатировали смерть ребенка.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.