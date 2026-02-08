x
08 февраля 2026
Израиль

Беннет против Нетаниягу: "Это израильский Форест Гамп"

Биньямин Нетаниягу
Нафтали Беннет
время публикации: 08 февраля 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 19:46
Беннет против Нетаниягу: "Это израильский Форест Гамп"
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет подверг резкой критике главу правительства Биньямина Нетаниягу.

На сей раз, критика была вызвана публикациями отрывков протоколов и стенограмм заседаний и бесед, касающихся ситуации в Газе.

"Документ с цитатами, опубликованный Нетаниягу, превращает его в израильского Форест Гампа. Он должен быть премьер-министром, а представляет себя слабеньким, несчастным, неспособным ни на что. Он показывает человеком, оказавшимся замешанным в историю, , которая не имеет к нему никакого отношения. В документе виден слабый человек, который позволяет чудовищу "Хизбаллы" вырасти до гигантских размеров на севере, а чудовищу ХАМАСа вырасти до гигантских размеров на юге, без какого-либо вмешательства с его стороны", - заявил Беннет.

