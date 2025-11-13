x
13 ноября 2025
13 ноября 2025
13 ноября 2025
13 ноября 2025
Израиль

Следователи МАХАШ изъяли телефон генерала полиции, допрошенного накануне

время публикации: 13 ноября 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 08:36
Следователи МАХАШ изъяли телефон генерала полиции, допрошенного накануне
Пресс-служба полиции Израиля

Следователи отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), изъяли мобильный телефон генерал-майора полиции, допрошенного накануне.

Допрос проводился по "делу, которое пока не известно общественности", отмечают в минюсте Израиля. Около полуночи высокопоставленный офицер полиции был освобожден с рядом ограничений: на девять дней ему запрещено появляться на рабочем месте и посещать другие отделения полиции, также запрещены контакты с заинтересованными лицами.

Вечером 12 ноября СМИ сообщили о задержании высокопоставленного сотрудника полиции в звании генерал-майора. Он подозревается в обмане общественного доверия и злоупотреблении служебным положением.

Мировой суд в Иерусалиме наложил запрет на публикацию деталей этого дела и личности подозреваемого.

В израильской полиции в различное время звание генерал-майора имеют 15-20 человек. Это, как правило, командующие семью территориальными округами (Иерусалим, Тель-Авив, Центральный, Северный, Южный, Прибрежный, Иудея и Самария), командир пограничной полиции, заместитель генерального инспектора полиции и несколько руководителей управлений.

Израиль
