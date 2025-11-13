Уровень воды в Кинерете опустился до минимума за десятилетия

Уровень воды в Кинерете опустился до самой низкой отметки с 1980 года, несмотря на запуск "обратного водовода", перекачивающего опресненную воду из Средиземного моря в озеро.

По данным Управления водных ресурсов Израиля, уровень Кинерета в настоящее время около −213 м ниже уровня моря, что примерно на 34,5 см ниже "красной линии", обозначающей критический дефицит воды.

От отметки "полного Кинерета", расположенной на уровне −208,8 м, озеро сейчас отделяют около 4,5 м.

В Управлении водных ресурсов отмечают, за последние два года уровень Кинерета опускался более чем на 2,5 м в год, что значительно быстрее, чем в предыдущие засушливые периоды (обычно речь шла о 90-120 см в год). Сейчас, даже при подаче опресненной воды, озеро продолжает терять порядка 0,5 см в сутки.

Новый проект, получивший название "Обратный водовод", призван частично компенсировать дефицит. Впервые в мире опресненная морская вода направляется не потребителям, а обратно в природное пресноводное озеро.

Идея строительства "Обратного водовода" была выдвинута в конце предыдущего периода засухи (2013-2018 годы), когда вода опустилась до "черной линии", делающей забор воды из озера невозможным. В 2022 году работы стоимостью около миллиарда шекелей были завершены, однако до сих пор в его пуске не было необходимости.

Гидрологи и экологи также рассчитывают, что "обратный водовод" позволит улучшить качество воды в озере, уровень солености которой вырос за последние годы с 260 миллиграммов на литр до 325 миллиграммов на литр.

Следует подчеркнуть, что поставки воды в Кинерет через обратный водовод зависят от наличия излишков у опреснительных комбинатов. В Управлении водных ресурсов рассчитывают на поток 5000 кубометров воды в час, и на несколько десятков миллионов кубометров опресненной воды за осенние и зимние месяцы.

Экологи предупреждают, что длительное удержание уровня ниже нижней "красной линии" может привести к росту солености, цветению водорослей, сокращению рыбных популяций и ухудшению качества питьевой воды. Представители муниципалитетов вокруг Кинерета уже заявляют, что в случае дальнейшего падения уровня придется заново строить плотину, чтобы сохранить хоть какой-то сток в нижний Иордан и не допустить полного пересыхания реки.

Эксперты отмечают, что одного "обратного водовода" будет недостаточно, если не сопроводить его ограничением потребления и экономией воды.