Сотрудники МАХАШ задержали генерал-майора полиции

Сотрудники отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) задержали для допроса генерал-майора полиции.

Он подозревается в обмане общественного доверия и злоупотреблении служебным положением.

Согласно опубликованной информации, офицер вмешивался в вопросы, по поводу которых он находился в состоянии конфликта интересов. Он никому не сообщил об этом, более того, предпринимал шаги с целью повлиять на работу своего подразделения по данному вопросу.

Мировой суд в Иерусалиме наложил запрет на публикацию деталей этого дела и личности подозреваемого.

В израильской полиции в различное время звание генерал-майора имеют 15-20 человек. Это, как правило, командующие семью территориальными округами (Иерусалим, Тель-Авив, Центральный, Северный, Южный, Прибрежный, Иудея и Самария), командир пограничной полиции, заместитель генерального инспектора полиции и несколько руководителей управлений.