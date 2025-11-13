Машины "Красного Креста" выехали за останками похищенного
время публикации: 13 ноября 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 19:47
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что представители "Красного Креста" выехали в сектор Газы к оговоренному месту встречи с террористами "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС), которые обещают передать около 20:00 гроб с останками, предположительно, израильского заложника.
ЦАХАЛ обращается к общественности с просьбой учитывать чувствительность момента и тяжелое состояние семей похищенных и не публиковать какую-либо информацию о личности похищенного до официального завершения процедуры идентификации.
ХАМАС обязан выполнить условия соглашения и приложить все усилия для возвращения в Израиль всех похищенных.