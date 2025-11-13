Машины "Красного Креста" выехали за останками похищенного

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что представители "Красного Креста" выехали в сектор Газы к оговоренному месту встречи с террористами "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС), которые обещают передать около 20:00 гроб с останками, предположительно, израильского заложника.

ЦАХАЛ обращается к общественности с просьбой учитывать чувствительность момента и тяжелое состояние семей похищенных и не публиковать какую-либо информацию о личности похищенного до официального завершения процедуры идентификации.

ХАМАС обязан выполнить условия соглашения и приложить все усилия для возвращения в Израиль всех похищенных.