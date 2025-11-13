Квадроцикл врезался в кабана: мужчина в тяжелом состоянии, о судьбе кабана не сообщается
время публикации: 13 ноября 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 19:16
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об аварии на открытой местности к северу от местного совета Басма, где квадроцикл, по всей видимости, врезался в дикого кабана.
В результате этого инцидента мужчина в возрасте примерно 30 лет, передвигавшийся на квадроцикле, получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму. Из-за сложных условий местности медики смогли добраться до него при помощи медицинского подразделения ЦАХАЛа и на внедорожнике.
Оказав мужчине неотложную помощь, при помощи вертолета ЦАХАЛа его эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии. О судьбе сбитого животного МАДА не сообщает.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2025