13 ноября 2025
Израиль

Квадроцикл врезался в кабана: мужчина в тяжелом состоянии, о судьбе кабана не сообщается

Мада
ДТП
Животные
время публикации: 13 ноября 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 19:16
Квадроцикл врезался в кабана: мужчина в тяжелом состоянии, о судьбе кабана не сообщается
Shir Torem/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об аварии на открытой местности к северу от местного совета Басма, где квадроцикл, по всей видимости, врезался в дикого кабана.

В результате этого инцидента мужчина в возрасте примерно 30 лет, передвигавшийся на квадроцикле, получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму. Из-за сложных условий местности медики смогли добраться до него при помощи медицинского подразделения ЦАХАЛа и на внедорожнике.

Оказав мужчине неотложную помощь, при помощи вертолета ЦАХАЛа его эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии. О судьбе сбитого животного МАДА не сообщает.

Израиль
