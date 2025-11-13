x
13 ноября 2025
13 ноября 2025
13 ноября 2025
последняя новость: 16:58
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Водяной смерч около побережья Израиля: погода меняется. Видео

время публикации: 13 ноября 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 16:51
Фото: Шай Айзекс, Управление природы и парков Израиля
Фото: Шай Айзекс, Управление природы и парков Израиля
Фото: Шай Айзекс, Управление природы и парков Израиля
Во второй половине дня 13 ноября в центральной части израильского побережья Средиземного моря в районе Пальмахим можно было наблюдать водяной смерч.

Водяной смерч – это вращающийся столб воздуха и воды, возникающий над поверхностью водоема и соединяющийся с кучевым облаком. Он похож на обычный смерч и может образовываться как над солеными, так и над пресными водами.

Смерч возник над морем на фоне понижения температуры, облачности, усиления ветра и начала дождей.

Подобные природные явления иногда фиксируются на восточном побережье Средиземноморья в ноябре-декабре.

В Израиле начался дождливый период: вечером 13 ноября локальные ливни и грозы в восточных районах страны и на побережье Средиземного моря. Дожди продолжат идти местами ночью и утром 14 ноября, ожидается усиление осадков и распространение дождей в том числе на внутренние и горные районы. Возможны затопления в низинах. Некоторые дороги могут быть перекрыты. В субботу ожидаются локальные дожди в основном в ночные и утренние часы, усилится западный ветер. К вечеру осадки начнут постепенно ослабевать. В воскресенье и понедельник погода стабилизируется: пройдут лишь кратковременные, в основном слабые дожди, преимущественно на севере и в центре, будет облачно с прояснениями.

