Дожди в Израиле: осадки в течение нескольких дней, возможны затопления

В Израиле начался дождливый период: вечером 13 ноября локальные ливни и грозы в восточных районах страны и на побережье Средиземного моря. В районе Пальмахим можно было наблюдать водяной смерч.

Дожди продолжат идти местами ночью и утром 14 ноября, ожидается усиление осадков и распространение дождей в том числе на внутренние и горные районы. Возможны затопления в низинах. Некоторые дороги могут быть перекрыты.

В субботу ожидаются локальные дожди в основном в ночные и утренние часы, усилится западный ветер. К вечеру осадки начнут постепенно ослабевать.

В воскресенье и понедельник погода стабилизируется: пройдут лишь кратковременные, в основном слабые дожди, преимущественно на севере и в центре, будет облачно с прояснениями.

Метеорологи отмечают, это первая волна дождливой погоды в нынешнем осеннем сезоне в Израиле. Осадкам предшествовал длительный период сухой и жаркой погоды.

Подобные первые сильные дожди всегда создают опасность для водителей транспортных средств, так как трассы становятся скользкими.

Полиция Израиля и Управление дорожного движения предупредили о штормовой погоде накануне. В местах опасных подтоплений и обрушений деревьев возможны блокировки дорог. Добровольные спасательные подразделения переведены в режим готовности. В полиции рекомендуют использовать общественный транспорт из-за ожидаемых пробок. Водителей просят не въезжать в подтопленные участки, снижать скорость и увеличивать дистанцию. Держать фары включенными, избегать резких маневров и обгонов при ограниченной видимости.