13 октября 2025
Израиль

ХАМАС передал "Красному Кресту" тела еще двух израильских заложников

Заложники
ХАМАС
время публикации: 13 октября 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 20:28
ХАМАС передал "Красному Кресту" тела еще двух израильских заложников
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа сообщили, что получили информацию о передаче ХАМАСом "Красному Кресту" тел еще двух заложников. В ближайшее время тела будут переданы представителям ЦАХАЛа и ШАБАКа.

ЦАХАЛ подчеркивает: ХАМАС обязан соблюдать соглашение и приложить необходимые усилия для возвращения тел всех похищенных.

Тела погибших будут доставлены в институт судебной медицины для проведения процедуры идентификации. ЦАХАЛ обратился к общественности с просьбой проявить понимание и дождаться завершения идентификации тел, результаты которой сначала будут сообщены родственникам.

В течение сегодняшнего дня ХАМАС передал Израилю тела четырех из 28 погибших израильтян.

Штаб семей заложников распространил заявление, в котором потребовал от правительства остановить выполнение соглашения с ХАМАСом до тех пор, пока Израилю не будут возвращены тела всех погибших.

ХАМАС сообщил, что в течение сегодняшнего дня будут возвращены Израилю тела трех израильтян Гая Илуза, Йоси Шараби и Даниэля Переца, а также гражданина Непала Бипина Джоши.

