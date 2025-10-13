x
13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
Израиль

Штаб семей заложников потребовал остановить соглашение с ХАМАСом до получения тел всех погибших

Заложники
Газа
ХАМАС
время публикации: 13 октября 2025 г., 17:14

Штаб семей заложников распространил заявление, в котором потребовал от правительства остановить выполнение соглашения с ХАМАСом до тех пор, пока Израилю не будут возвращены тела всех погибших.

Заявление было распространено после того, как стало известно, что сегодня будут возвращены в Израиль тела только четырех из 28 погибших. Родственники израильтян, тела которых удерживаются в секторе Газы, обвиняют ХАМАС в нарушении соглашения.

"Правительство и посредники должны серьезно отреагировать на нарушение соглашения ХАМАСом. Соглашение должно уважаться обеими сторонами, если ХАМАС не выполняет свою часть, и то Израиль не должен выполнять свои обязательства. Мы требуем вернуть тела всех похищенных. Мы не откажемся ни от кого из них", - говорится в заявлении.

Израиль
