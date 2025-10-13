x
13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
последняя новость: 18:44
Израиль

ХАМАС передал тела двух заложников "Красному Кресту"

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 13 октября 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 18:15
ХАМАС передал тела двух заложников "Красному Кресту"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Агентство Reuters со ссылкой на свой источник сообщило, что ХАМАС передал представителям "Красного Креста" тела двух погибших заложников. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила эту информацию.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, ожидается, что сегодня будут возвращены Израилю тела трех израильтян Гая Илуза, Йоси Шараби и Даниэля Переца, а также гражданина Непала Бипина Джоши.

Тела будут доставлены в институт судебной медицины для проведения процедуры идентификации. ЦАХАЛ обратился к общественности с просьбой проявить понимание и дождаться завершения идентификации тел, результаты которой сначала будут сообщены родственникам.

Штаб семей заложников распространил заявление, в котором потребовал от правительства остановить выполнение соглашения с ХАМАСом до тех пор, пока Израилю не будут возвращены тела всех погибших.

"ХАМАС обязан соблюдать соглашение и приложить необходимые усилия для возвращения тел всех погибших", - говорится в заявлении пресс-служба ЦАХАЛа.

11-й телеканал израильского телевидения передал, что представители "Красного Креста" выехали к еще одному месту встречи с ХАМАСом, где им будут переданы тела еще двух похищенных.

