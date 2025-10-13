x
13 октября 2025
|
последняя новость: 20:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2025
|
13 октября 2025
|
последняя новость: 20:00
13 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Кешет": подписанию соглашения предшествовал визит Халиля аль-Хайи в гостиницу к Виткоффу и Кушнеру

США
Заложники
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 13 октября 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 19:26
"Кешет": подписанию соглашения предшествовал визит Халиля аль-Хайи в гостиницу к Виткоффу и Кушнеру
AP Photo/Alex Brandon

Журналист Барак Равид сообщил, что подписанию соглашения с ХАМАСом предшествовала встреча посланников Дональда Трампа с делегацией ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей, выжившим в результате покушения на него в Дохе.

Барак Равид пишет, что перед отъездом Виткоффа и Кушнера в Египет на прошлой неделе они встретились в Овальном кабинете Белого дома с Дональдом Трампом, который разрешил им лично встретиться с лидерами ХАМАСа, если это потребуется для заключения соглашения.

Прибыв в Шарм аш-Шейх посланники Трампа сообщили катарским и египетским посредникам, что получили разрешение на такую встречу с делегацией ХАМАСа.

В среду вечером около 23:00 посредники приехали на виллу в отеле Four Seasons, в которой проживали Виткофф и Кушнер, и сообщили, что переговоры зашли в тупик. И, возможно, личная встреча поможет прийти к соглашению.

Через несколько минут Виткоффа и Кушнера в другой вилле ждали главы разведок Египта и Турции, представители Катара и четверо представителей ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей.

В ходе этой встречи, продолжавшейся 45 минут, Виткофф заявил представителям ХАМАСа, что заложники из актива превратились в обузу для группировки и поэтому пришло время перейти к первому этапу соглашения и вернуть домой израильтян и палестинских заключенных.

Барак Равид пишет, что после этой встречи представители ХАМАСа уединились в соседней комнате с египетскими, катарскими и турецкими посредниками, а еще через несколько минут главы египетской и турецкой разведок сообщили, что получено согласие от ХАМАСа.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

После 738 дней плена в Газе: хронология освобождения заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2025

Штаб семей заложников потребовал остановить соглашение с ХАМАСом до получения тел всех погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 октября 2025

Один из лидеров ХАМАСа Халиль аль-Хайя провозгласил завершение войны
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 октября 2025

Первое появление аль-Хайи после покушения: позиция ХАМАСа не изменилась