Внимание, розыск: в районе Нахаль Цеэлим пропал 65-летний Давид Гольдфельд из Реховота
время публикации: 13 октября 2025 г., 14:24 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 14:24
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 65-летнего Давида Гольдфельда, жителя Реховота. В последний раз его видели 11 октября в районе Нахаль Цеэлим.
Приметы: рост 1.82, среднего телосложения, волосы короткие с залысиной, глаза зеленые.
Описания одежды нет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-9371444.