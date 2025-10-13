x
Израиль

Внимание, розыск: в районе Нахаль Цеэлим пропал 65-летний Давид Гольдфельд из Реховота

время публикации: 13 октября 2025 г., 14:24 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 14:24
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 65-летнего Давида Гольдфельда, жителя Реховота. В последний раз его видели 11 октября в районе Нахаль Цеэлим.

Приметы: рост 1.82, среднего телосложения, волосы короткие с залысиной, глаза зеленые.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-9371444.

Израиль
