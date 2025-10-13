x
13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
последняя новость: 11:09
13 октября 2025
Израиль

"Кан": еще 13 освобожденных заложников переданы "Красному Кресту"

время публикации: 13 октября 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 11:01
"Кан": еще 13 освобожденных заложников переданы "Красному Кресту"
Miriam Alster/Flash90

В 10:47 13 октября телеканал "Кан" передал: 13 освобожденных заложников переданы "Красному Кресту" в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы.

Судя по всему, в плену в Газе больше не удерживают ни одного живого заложника.

В этой группе: Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Эйтан Горн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Матан Ценгаукер, Эвьятар Давид, Ром Браславски.

