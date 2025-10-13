"Кан": еще 13 освобожденных заложников переданы "Красному Кресту"

В 10:47 13 октября телеканал "Кан" передал: 13 освобожденных заложников переданы "Красному Кресту" в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы.

Судя по всему, в плену в Газе больше не удерживают ни одного живого заложника.

В этой группе: Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Эйтан Горн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Матан Ценгаукер, Эвьятар Давид, Ром Браславски.