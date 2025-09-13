Полиция задержала подозреваемого в причастности к поджогу в Иерусалиме
время публикации: 13 сентября 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 21:56
13 сентября полиция задержала 60-летнего жителя Герцлии, подозреваемого в причастности к поджогам в непосредственной близости от дома премьер-министра в Иерусалиме.
Он предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.
Речь идет о поджогах, имевших место в ходе демонстрации в Иерусалиме. В ходе этой демонстрации были подожжены мусорные баки, откуда огнь перекинулся на по меньшей мере, один автомобиль.