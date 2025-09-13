x
13 сентября 2025
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 сентября 2025
|
13 сентября 2025
|
последняя новость: 18:09
13 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Масштабный сбой в предоставлении интернет-услуг компанией "Партнер"

Интернет
время публикации: 13 сентября 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 16:58
Масштабный сбой в предоставлении интернет-услуг компанией "Партнер"
Flash90

Пользователи сообщают о масштабном сбое в предоставлении интернет-услуг компанией "Партнер".

В компании подтвердили, что "часть клиентов испытывает трудности с доступом к домашнему интернету".

"Мы работаем над скорейшим полным восстановлением сервиса. Мы сообщим в социальных сетях, когда работы будут завершены, и на данном этапе нет необходимости обращаться в центр обслуживания. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в заявлении компании.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook