Масштабный сбой в предоставлении интернет-услуг компанией "Партнер"
время публикации: 13 сентября 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 16:58
Пользователи сообщают о масштабном сбое в предоставлении интернет-услуг компанией "Партнер".
В компании подтвердили, что "часть клиентов испытывает трудности с доступом к домашнему интернету".
"Мы работаем над скорейшим полным восстановлением сервиса. Мы сообщим в социальных сетях, когда работы будут завершены, и на данном этапе нет необходимости обращаться в центр обслуживания. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в заявлении компании.