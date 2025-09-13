Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена

В 3:47-3:48 ночи 13 сентября тревога "Цева адом" прозвучала во многих районах в центре Израиля. ЦАХАЛ ранее уведомил о ракетном обстреле из Йемена.

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Лоде, Рамле, Ришон ле-Ционе, Холоне, Бат-Яме, Реховоте, Рамат а-Шароне, Герцлии, Петах-Тикве, Од а-Шароне и других городах, а также в аэропорту "Бен-Гурион".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что уведомлений о пострадавших не поступало.

В 3:51 ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты, запущенной хуситами.

В 3:59 Командование тылом уведомило: можно покинуть убежища.

Предыдущие попытки ракетных обстрелов Израиля из Йемена с активизацией системы "Цева адом" были зафиксированы 11 сентября, 9, 3 (дважды), 27 августа, 22 (впервые применена ракета с разделяющейся кассетной боевой частью), 17, 5 и 1 августа, 29, 25, 22, 18, 16, 10, 7, 6 и 1 июля.

23 июня йеменские хуситы участвовали совместно с иранцами в ракетном обстреле территории Израиля. Были в июне-августе также несколько неудачных для хуситов попыток ракетных обстрелов израильской территории из Йемена (ракеты не долетали до израильской территории и падали в Саудовской Аравии или Иордании).

13 июня, в первый день 12-дневной войны Израиля против Ирана, йеменские хуситы выпустили баллистическую ракету, которая упала в арабской деревне Саир, недалеко от Хеврона, пострадали трое детей.

До войны с Ираном обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 10, 5, 3, 2 и 1 июня, 24, 23 мая, 22 (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта 2025 года, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года хуситы 15 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами (учтены только случаи, когда в связи с обстрелами активировалась тревога "Цева адом"). Это рекордный месячный показатель.

Операция "Звон колоколов"

10 сентября ЦАХАЛ атаковал военные объекты хуситов в столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф. В операции, получившей название "Звон колоколов", участвовали более 10 самолетов ВВС, которые использовали свыше 30 боеприпасов при атаке на 15 целей.

Военные подчеркивали, что в ходе операции было выполнено несколько дозаправок в воздухе. Это был самый дальний вылет ВВС с начала войны, самолеты ЦАХАЛа преодолели более 2350 километров.

Среди целей ЦАХАЛа: военные лагеря, в которых находились хуситы, штаб отдела военной пропаганды и топливное хранилище, использовавшееся в военных целях.

"Удары были нанесены в ответ на атаки террористического режима против Израиля с помощью ракет класса "земля-земля" и беспилотников", – говорилось в заявлении ЦАХАЛа.

Штаб отдела военной пропаганды отвечает за распространение пропагандистских материалов в СМИ, включая речи лидера движения "Ансар Аллах" Абда аль-Малика аль-Хуси и официального представителя движения Яхьи Сариа. Во время войны штаб занимался пропагандой и вел кампании психологического террора.

Атакованные военные лагеря использовались хуситами для планирования и осуществления нападений на Израиль, на их территории располагались оперативные штабы и подразделения разведки.

"Режим хуситов при поддержке и финансировании Ирана действует против Израиля и его союзников. Он использует морское пространство для демонстрации силы и нападений на суда и международные торговые маршруты", – говорилось в заявлении ЦАХАЛа.

Телеканал "Аль-Масира", связанный с террористической организацией "Ансар Аллах", передал, что в результате ударов Израиля по Сане и провинции Эль-Джауф погибли не менее 46 человек и 165 были ранены. По информации телеканала, один из ударов был нанесен по правительственному комплексу на площади Тахрир в центре йеменской столицы. Хуситы утверждают, что в результате удара серьезно пострадал Национальный музей и его экспонаты. При этом хуситы утверждают, что объектами атаки стали "исключительно гражданские объекты", в том числе редакции двух газет "26 сентября" и "Аль-Йемен", и среди погибших есть журналисты.