14 апреля 2026
последняя новость: 14:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Госпрокуратура потребовала передать ей заключение ШАБАКа по поводу допросов Нетаниягу

Суд
Прокуратура
ШАБАК
время публикации: 14 апреля 2026 г., 13:35 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 13:51
Miriam Alster/Flash90

Прокуратура потребовала представить ей секретное заключение ШАБАКа, касающееся допроса в суде премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Как сообщалось ранее, в суд был представлен документ, в котором говорится, что Нетаниягу не может давать показания в период перемирия из соображений его личной безопасности. В частности, потому что он не должен длительное время находиться в заранее известном публике месте.

В обращении прокуратуры отмечается, что обвинение не знало ничего о существовании документа и о том, что он представлен суду. "Просьба, обращенная в суд, или передача информации суду, и уж точно способная повлиять на дальнейший ход судебного процесса, должна была быть доведена до сведения обвинения", – заявили в прокуратуре. Ее представители потребовали передать письмо релевантным структурам для изучения и возможного комментария.

