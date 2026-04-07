JP: Россия передала Ирану список из 55 объектов энергетической инфраструктуры Израиля

Издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник, близкий к украинской разведке, пишет, что российская разведка передала Ирану подробный список из 55 критически важных объектов израильской энергетической инфраструктуры. По сведениям издания, цели были разделены на три категории по степени стратегической важности – от ключевых электростанций до региональных подстанций и локальных объектов.

Из публикации JP следует, что речь идет о развитии военного и разведывательного сотрудничества Москвы и Тегерана. В материале, в частности, сказано, что одним из приоритетных объектов названа электростанция "Орот Рабин", а уязвимость израильской энергосистемы якобы объясняется ее изолированностью: Израиль является "энергетическим островом", и поражение нескольких центральных узлов может вызвать масштабный и длительный коллапс системы.

Следует отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял в интервью AP, что Россия передала Ирану спутниковые снимки 50-53 объектов израильской энергетической инфраструктуры. Newsru.co.il писал об этом 5 апреля, отмечая, что, по словам Зеленского, Москва помогает Тегерану наносить удары по гражданским объектам.