x
14 апреля 2026
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 апреля 2026
|
14 апреля 2026
|
последняя новость: 22:00
14 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Рамат-ганский "Сафари" из-за войны оказался на грани финансового краха

Рамат-Ган
Животные
время публикации: 14 апреля 2026 г., 21:03 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 21:14
"Сафари" в Рамат-Гане из-за войны оказался на грани финансового краха
Tomer Neuberg/Flash90

Из-за войны рамат-ганский "Сафари" не принимал посетителей в самый разгар туристического сезона – в праздники Пурим, Песах и Ид аль-Фитр, во время которых его обычно посещают сотни тысяч израильтян. Из-за этого зоопарк недополучил порядка 15 миллионов шекелей – средств, которые в основном тратятся на уход, питание и содержание животных.

Во вторник, 14 апреля, мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн выступил на заседании финансовой комиссии Кнессета с требованием оказать "Сафари" срочную финансовую помощь. По его словам, закрытие парка было обусловлено общегосударственными обстоятельствами, а не городскими проблемами, и ответственность за поддержку должна лежать на государстве.

По данным издания "Сругим", на заседании не было принято никаких конкретных решений.

"Сафари" выстоит, а если понадобится, Рамат-Ган окажет ему экстренную помощь", – заверил мэр.

Руководство "Сафари" призвало правительство действовать незамедлительно, подчеркнув, что персонал продолжает ежедневно ухаживать за животными, невзирая на кризис.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
