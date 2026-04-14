Рамат-ганский "Сафари" из-за войны оказался на грани финансового краха

Из-за войны рамат-ганский "Сафари" не принимал посетителей в самый разгар туристического сезона – в праздники Пурим, Песах и Ид аль-Фитр, во время которых его обычно посещают сотни тысяч израильтян. Из-за этого зоопарк недополучил порядка 15 миллионов шекелей – средств, которые в основном тратятся на уход, питание и содержание животных.

Во вторник, 14 апреля, мэр Рамат-Гана Кармель Шама а-Коэн выступил на заседании финансовой комиссии Кнессета с требованием оказать "Сафари" срочную финансовую помощь. По его словам, закрытие парка было обусловлено общегосударственными обстоятельствами, а не городскими проблемами, и ответственность за поддержку должна лежать на государстве.

По данным издания "Сругим", на заседании не было принято никаких конкретных решений.

"Сафари" выстоит, а если понадобится, Рамат-Ган окажет ему экстренную помощь", – заверил мэр.

Руководство "Сафари" призвало правительство действовать незамедлительно, подчеркнув, что персонал продолжает ежедневно ухаживать за животными, невзирая на кризис.