Владимир Зеленский: "Россия передала Ирану спутниковые снимки израильских гражданских объектов"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству AP, что Россия передала Ирану спутниковые снимки 50-53 объектов израильской энергетической инфраструктуры: "Они помогают Ирану наносить удары по гражданским объектам, не имеющим военного значения".

"Это напоминает то, как живут под российскими обстрелами украинцы, как Россия наносит удары по нашей электрической системе и водоснабжению. И конечно, с Ираном делятся всем опытом, полученным в войне против Украины. "Шахеды" – такие же дроны, как у россиян, просто с другим названием и улучшенных модификаций", – цитирует его заявление официальная страница президента.

15 марта Зеленский в интервью CNN заявил, что Россия поставляет Ирану беспилотники Shahed/"Герань", которые Тегеран использует в войне против США и Израиля. "Это факт на 100%, что Иран использовал дроны типа Shahed российского производства для атак на американские базы", – сказал он. Зеленский также заявил, что такие же беспилотники применяются против Израиля.