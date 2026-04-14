В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления: в 10:00 – сирена

В Израиле день национального траура – Йом а-Шоа, День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления.

В этот день Еврейское государство чтит память шести миллионов евреев, уничтоженных германскими нацистами и их пособниками во время Холокоста (Шоа) в ходе Второй мировой войны. В соответствии с еврейским календарем Йом а-Шоа начинается после захода солнца 27 числа месяца Нисана (вечером 13 апреля 2026 года) и заканчивается вечером следующего дня.

В Йом а-Шоа отменяются все развлекательные мероприятия и повсеместно проводятся церемонии памяти.

Вечером 13 апреля прошла траурная церемония в иерусалимском мемориальном комплексе Яд Ва-Шем. В связи с ситуацией в сфере безопасности государственная церемония была записана заранее вместе с обращениями премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Ицхака Герцога. Шесть израильтян, переживших Холокост, зажгли памятные факелы. Параллельно проходила церемония в кибуце Яд-Мордехай.

Сегодня, 14 апреля, в 10:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена в знак скорби по шести миллионам жертв. (Траурная сирена в отличие от тревожной, звучит ровным непрерывным тоном. Тревожная сирена, предупреждающая о ракетном обстреле, – звучит волнообразно, нарастая и спадая). В случае реальной тревоги – будет активирована тревожная сирена.

В 10:01 у мемориального комплекса "Яд Ва-Шем" начнется государственная церемония возложения венков с участием президента Ицхака Герцога, премьер-министра Биньямина Нетаниягу, председателя Кнессета Амира Охана и председателя Верховного суда Ицхака Амита.

В 11:00 в "Яд Ва-Шеме" и Кнессете начнется чтение имен жертв Холокоста в рамках церемонии "У каждого человека есть имя".

Завершится День Памяти в 20:00 трансляцией с мемориального мероприятия в кибуце Лохамей а-Гетаот.