Ури Эльмакайс подал петицию в БАГАЦ против назначения Романа Гофмана на пост главы "Мосада"

Ури Эльмакайс, который, по его версии, в 17-летнем возрасте был задействован подчиненными генерала Романа Гофмана в рамках армейской операции влияния, подал в БАГАЦ петицию против решения комиссии Груниса одобрить назначение Гофмана на пост главы "Мосада". Об этом сообщил телеканал "Кан".

К петиции присоединилось "Движение за чистоту власти". Заявители попросили суд издать временный запретительный ордер, который заморозит назначение.

Накануне комиссия по назначениям на высшие должности одобрила кандидатуру Романа Гофмана, несмотря на возражения ее председателя, отставного судьи Ашера Груниса. По данным "Кан", Грунис счел, что в поведении Гофмана по делу Эльмакайса были выявлены изъяны с точки зрения "чистоты нравов", и заявил, что назначать его главой "Мосада" не следует. Однако большинство членов комиссии не приняло эту позицию.

После одобрения комиссии премьер-министр Биньямин Нетаниягу подписал указ о назначении Гофмана на пост главы "Мосада". Он должен вступить в должность 2 июня сроком на пять лет.

Роман Гофман, уроженец белорусского Мозыря. Командовал 7-й бронетанковой бригадой "Саар ми-Голан" и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией "А-Башан". 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Он получил тяжелое ранение в бою. В апреле 2024 года Гофман был назначен военным секретарем премьера и стал первым генерал-майором "большой алии".

В марте 2025 года военная прокуратура начала уголовное расследование в отношении Романа Гофмана. Речь идет о подозрениях в использовании разведывательного агента без соответствующих полномочий, причем агент был несовершеннолетним. Операция проводилась в тот период, когда Роман Гофман командовал 210-й дивизией, и подозрения возникли примерно в 2022 году, и несмотря на них, Гофман был повышен до звания генерал-майора и назначен на пост военного секретаря главы правительства Биньямина Нетаниягу. Утверждается, что Роман Гофман, тогда еще бригадный генерал, одобрил использование 17-летнего подростка из Ашкелона Ури Эльмакайса в рамках операции по оказанию влияния и активации агентов во вражеских странах. Эльмакайс занимался разведкой и кибероперациями, он управлял социальной сетью, предназначенной для операции влияния против "Хизбаллы" и даже активировал агентов во вражеских странах без ведома системы безопасности. По подозрению военной полиции, Роман Гофман превысил свои полномочия, передав несовершеннолетнему информацию, которая должна была побудить врага предпринять различные действия.

В мае 2022 года Ури Эльмакайс был арестован по оспоренному позже обвинению ШАБАКом и прокуратурой. Он подвергся жестокому обращению во время ареста, и через полтора года, которые он провел под домашним арестом с запретом контактировать с окружающим миром, прокуратура предъявила ему обвинения в измене и шпионаже, и ему грозило пожизненное заключение. Лишь через полтора года он смог доказать свою невиновность и сообщил, что был завербован израильской разведкой во главе с бригадным генералом Романом Гофманом, – в то время как израильские военные с момента ареста Эльмакайса сняли с себя всякую ответственность за происходящее с ним. На публикацию материалов об этом деле был наложен запрет, который был снят лишь в январе 2025 года, три года спустя.