В ДТП возле Машхада тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 14 августа 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 23:30
На 79-й трассе, недалеко от деревни Машхад, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 24 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в тяжелом состоянии он доставлен в Итальянскую больницу в Нацерете.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.