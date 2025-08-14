В ДТП возле Машхада тяжело травмирован мотоциклист

На 79-й трассе, недалеко от деревни Машхад, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 24 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в тяжелом состоянии он доставлен в Итальянскую больницу в Нацерете.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.