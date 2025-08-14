x
14 августа 2025
|
последняя новость: 00:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 00:05
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ДТП возле Машхада тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 14 августа 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 23:30
В ДТП возле Машхада тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 79-й трассе, недалеко от деревни Машхад, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 24 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в тяжелом состоянии он доставлен в Итальянскую больницу в Нацерете.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook