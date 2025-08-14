В лесу возле Тверии обнаружено тело 28-летнего офицера-резервиста

Разрешено к публикации: утром 14 августа на севере Израиля было обнаружено тело 28-летнего офицера-резервиста, участвовавшего в боевых действиях в ходе последней войны. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обстоятельства смерти офицера расследует военная полиция.

Сайт "Гаарец" пишет, что тело офицера было обнаружено в лесу возле Тверии. Военная полиция полагает, что он покончил с собой, взорвав осколочную гранату.

Военнослужащий не обращался за помощью в отдел реабилитации министерства обороны по поводу депрессии или посттравматического синдрома.

"Гаарец" пишет, что согласно статистике ЦАХАЛа, после 7 октября произошел рост числа самоубийств среди военнослужащих срочной службы и резервистов по сравнению с предыдущими годами. После 7 октября и до конца 2023 года покончили с собой 7 военнослужащих, в 2024 году – 21, с начала этого года – 18.