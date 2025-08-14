Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 14 августа, будет очень жарко: температура немного понизится, но будет значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах. На побережье душно и влажно. Дымка в северном Негеве и некоторых других регионах.

В Иерусалиме – 26-38 градусов, в Тель-Авиве – 26-34, в Хайфе – 25-34, в Эйлате – 33-47, в Беэр-Шеве – 25-39, на побережье Мертвого моря – 32-45, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-32, в Ариэле – 24-39, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 30-42, на Голанских высотах – 26-43.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В пятницу температура понизится, но будет заметно выше среднесезонной. В субботу-воскресенье – понижение температуры до среднесезонной. В понедельник-среду – без существенных изменений.