Попытка теракта на КПП Каландия. Житель Газы с ножом намеревался совершить нападение
время публикации: 14 августа 2025 г., 05:27 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 06:03
Рано утром 14 августа поступило сообщение о попытке теракта с применением холодного оружия на контрольно-пропускном пункте Каландия, между Рамаллой и Иерусалимом.
Полиция сообщает, что около КПП был замечен молодой мужчина, приближавшийся к сотрудникам сил безопасности пешком. Когда к нему подошли для проверки, он достал нож.
Подозреваемый был обезоружен и задержан.
Пострадавших в этом инциденте нет.
Задержанный оказался жителем Газы, ему около 20 лет.
Источники в ПА называют имя задержанного: Дауд аш-Шариф.