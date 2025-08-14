Попытка теракта на КПП Каландия. Житель Газы с ножом намеревался совершить нападение

Рано утром 14 августа поступило сообщение о попытке теракта с применением холодного оружия на контрольно-пропускном пункте Каландия, между Рамаллой и Иерусалимом.

Полиция сообщает, что около КПП был замечен молодой мужчина, приближавшийся к сотрудникам сил безопасности пешком. Когда к нему подошли для проверки, он достал нож.

Подозреваемый был обезоружен и задержан.

Пострадавших в этом инциденте нет.

Задержанный оказался жителем Газы, ему около 20 лет.

Источники в ПА называют имя задержанного: Дауд аш-Шариф.