ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного боевика "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 14 декабря 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 22:01
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации еще одного боевика террористической группировки "Хизбалла" в районе населенного пункта Джуайя на юге Ливана.
По данным израильских спецслужб Захария Яхья аль-Хадж занимал высокое положение в иерархии "Хизбаллы". Среди прочего, он отвечал за вербовку агентов для организации в структурах безопасности Ливана, а также боролся с теми, кто критиковал деятельность "Хизбаллы".
В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что деятельность этого боевика представляла угрозу для Израиля.
В сообщении отмечается, что это третья ликвидация, осуществленная ЦАХАЛом за последние несколько часов.