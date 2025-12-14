ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного боевика "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации еще одного боевика террористической группировки "Хизбалла" в районе населенного пункта Джуайя на юге Ливана.

По данным израильских спецслужб Захария Яхья аль-Хадж занимал высокое положение в иерархии "Хизбаллы". Среди прочего, он отвечал за вербовку агентов для организации в структурах безопасности Ливана, а также боролся с теми, кто критиковал деятельность "Хизбаллы".

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что деятельность этого боевика представляла угрозу для Израиля.

В сообщении отмечается, что это третья ликвидация, осуществленная ЦАХАЛом за последние несколько часов.