x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 22:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 22:49
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран осудил теракт в Сиднее – без упоминания евреев

Антисемитизм
Террористы
Австралия
Иран
время публикации: 14 декабря 2025 г., 22:34 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 22:38
Иран осудил теракт в Сиднее – без упоминания евреев
Пресс-служба МИД Ирана

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с осуждением теракта в Сиднее, унесшего жизни 16 человек. При этом он не упомянул, что жертвами стали евреи, собравшиеся, чтобы встретить Хануку.

"Мы принципиально осуждаем жестокое нападение на мирных жителей австралийского Сиднея. Террор и массовые убийства заслуживают осуждения, где бы они ни происходили – они являются беззаконными и преступными", – написал он в социальной сети X.

Отметим, что израильские представители заявляют о возможной причастности режима аятолл к теракту в Сиднее.

В августе 2025 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о выдворении посла Ирана в Канберре и о прекращении работы австралийского посольства в Тегеране.

По словам Альбанезе, данные шаги стали реакцией на результаты расследования разведывательного управления, показавшего, что Иран стоял за организацией по меньшей мере двух антисемитских нападений на территории Австралийского союза.

"Это были исключительные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле. Это были попытки подорвать нашу социальную сплоченность и посеять разногласия в нашем сообществе", – заявил тогда Альбанезе на встрече с журналистами.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook