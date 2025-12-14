Иран осудил теракт в Сиднее – без упоминания евреев

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с осуждением теракта в Сиднее, унесшего жизни 16 человек. При этом он не упомянул, что жертвами стали евреи, собравшиеся, чтобы встретить Хануку.

"Мы принципиально осуждаем жестокое нападение на мирных жителей австралийского Сиднея. Террор и массовые убийства заслуживают осуждения, где бы они ни происходили – они являются беззаконными и преступными", – написал он в социальной сети X.

Отметим, что израильские представители заявляют о возможной причастности режима аятолл к теракту в Сиднее.

В августе 2025 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о выдворении посла Ирана в Канберре и о прекращении работы австралийского посольства в Тегеране.

По словам Альбанезе, данные шаги стали реакцией на результаты расследования разведывательного управления, показавшего, что Иран стоял за организацией по меньшей мере двух антисемитских нападений на территории Австралийского союза.

"Это были исключительные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле. Это были попытки подорвать нашу социальную сплоченность и посеять разногласия в нашем сообществе", – заявил тогда Альбанезе на встрече с журналистами.