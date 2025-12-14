x
Мир

Названы имена еще двух жертв теракта в Сиднее

Теракт
Австралия
Погибшие
время публикации: 14 декабря 2025 г., 23:26 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 23:26
Названы имена еще двух жертв теракта в Сиднее
AP Photo/Mark Baker

Сайт движения "Хабад" сообщает, что в результате теракта на пляже Бондай (Бонди) в пригороде Сиднея погиб Реувен Моррисон, член местной общины "Хабад".

Издание Anash.org написало, что в больнице от полученных ран скончался раввин Яаков Левитин.

В этом теракте также погибли:

Алекс Клейтман, иммигрировавший в Австралию из Украины, он имел статус пережившего Холокост;

27-летний гражданин Франции Дан Элькаим;

раввин Эли Шлангер, движение "Хабад".

Мир
