Названы имена еще двух жертв теракта в Сиднее
время публикации: 14 декабря 2025 г., 23:26 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 23:26
Сайт движения "Хабад" сообщает, что в результате теракта на пляже Бондай (Бонди) в пригороде Сиднея погиб Реувен Моррисон, член местной общины "Хабад".
Издание Anash.org написало, что в больнице от полученных ран скончался раввин Яаков Левитин.
В этом теракте также погибли:
Алекс Клейтман, иммигрировавший в Австралию из Украины, он имел статус пережившего Холокост;
27-летний гражданин Франции Дан Элькаим;
раввин Эли Шлангер, движение "Хабад".
