Названы имена еще двух жертв теракта в Сиднее

Сайт движения "Хабад" сообщает, что в результате теракта на пляже Бондай (Бонди) в пригороде Сиднея погиб Реувен Моррисон, член местной общины "Хабад".

Издание Anash.org написало, что в больнице от полученных ран скончался раввин Яаков Левитин.

В этом теракте также погибли:

Алекс Клейтман, иммигрировавший в Австралию из Украины, он имел статус пережившего Холокост;

27-летний гражданин Франции Дан Элькаим;

раввин Эли Шлангер, движение "Хабад".