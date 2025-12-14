x
14 декабря 2025
14 декабря 2025
Мир

Полиция: теракт в Сиднее совершен отцом и сыном

время публикации: 14 декабря 2025 г., 22:49
Полиция: теракт в Сиднее совершен отцом и сыном
Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон подтвердил, что террористы, устроившие бойню на пляже Бондай во время празднования Хануки, были близкими родственниками – отцом и сыном.

"Преступниками являются мужчины 50 и 24 лет, отец и сын", – сообщил он журналистам. 50-летний террорист был застрелен, его сын находится в больнице.

По информации полиции, у 50-летнего мужчины была лицензия на владение огнестрельным оружием. На его имя было зарегистрировано шесть единиц оружия.

Вместе с тем, в арабских источниках появилась информация о личности второго террориста. Информационное агентство Buratha https://burathanews.com/arabic/international/468901 утверждает, что одним из нападавших был гражданин Ливана Халед Набулси. При этом ранее сообщалось имя второго террориста - Навид Акрам. На месте теракта было найдено водительское удостоверение, выписанное на это имя.

