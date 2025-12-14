Около 200 женщин, арабок и евреек, провели "тихий марш" в Яффо против расизма

Около 200 женщин, арабок и евреек, вечером 14 декабря провели на улице Йефет в Яффо "тихий марш" против насилия и расизма.

По информации издания "Гаарец", это протестное шествие было организовано Ханан Хайямель, которая днем ранее подверглась нападению с применением газового баллончика. Вместе с ней в шествии участвовали ее близкие.

"Гаарец" пишет, что участники марша получили четкие указания от организаторов не выходить на проезжую часть, избегать действий, которые могут спровоцировать столкновения.

Днем ранее, в Яффо в ходе конфликта трое подозреваемых распылили в лицо женщине-водительнице перечный газ и затем скрылись. Пострадавшая самостоятельно добралась до больницы, где ей была оказана медицинская помощь.

После этого случая в арабском сегменте соцсетей появились сообщения, что пострадавшая была арабкой, нападавшие – евреи, а сам инцидент произошел на почве ненависти.

В воскресенье, 14 декабря, полиция опубликовала фотографию трех мужчин, предположительно, причастных к нападению.

Кроме того, полиция сообщила о задержании пятерых арабских жителей Яффо, участвовавших в протестном марше. В полиции подчеркивают, что марш не был согласован заране, а его участники скандировали экстремистские лозунги. В частности, полиция приводит следующие "кричалки": "Духом и кровью освободим тебя, Яффо", "Передайте шакалам ШАБАКа, что мы их не боимся".