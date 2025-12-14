x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 21:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 21:32
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав сообщил о смерти четвертого ребенка от гриппа

Минздрав
Грипп
время публикации: 14 декабря 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 21:32
Минздрав сообщил о смерти четвертого ребенка от гриппа
Flash90. Фото: М.Шай

В больнице "Пория" в результате осложнений, вызванных вирусом гриппа скончался мальчик четырех с половиной лет.

Мальчик, страдавший хроническими заболеваниями, был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Он был помещен в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия врачей, его состояние ухудшалось.

Пациент скончался утром в субботу.

С начала эпидемии гриппа это четвертая смерть ребенка, вызванная осложнениями вируса. Министерство здравоохранения рекомендует населению пройти вакцинацию. Хотя прививка от гриппа не гарантирует полную защиту от заражения, она в большинстве случаев облегчает течение болезни и снижает риск осложнений.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 09 декабря 2025

В больнице РАМБАМ на аппаратах ЭКМО двое младенцев: с гриппом и корью
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 08 декабря 2025

Минздрав призывает всех израильтян сделать прививку от гриппа: нас ждет тяжелый сезон
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 07 декабря 2025

В этом году грипп особо опасен для детей и младенцев: что важно знать
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 06 декабря 2025

Минздрав созывает экстренное совещание по эпидемии гриппа