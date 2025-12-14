Минздрав сообщил о смерти четвертого ребенка от гриппа

В больнице "Пория" в результате осложнений, вызванных вирусом гриппа скончался мальчик четырех с половиной лет.

Мальчик, страдавший хроническими заболеваниями, был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Он был помещен в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия врачей, его состояние ухудшалось.

Пациент скончался утром в субботу.

С начала эпидемии гриппа это четвертая смерть ребенка, вызванная осложнениями вируса. Министерство здравоохранения рекомендует населению пройти вакцинацию. Хотя прививка от гриппа не гарантирует полную защиту от заражения, она в большинстве случаев облегчает течение болезни и снижает риск осложнений.