Возросло до 16 человек число жертв теракта, направленного против еврейской общины Сиднея

Число жертв теракта в Сиднее на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея достигло 16 человек, среди них 12-летняя девочка. Об этом сообщает полиция, которую цитирует телеканал Sky News Australia. 39 пострадавших, в том числе двое полицейских и четверо детей, госпитализированы.

Один из участников нападения на евреев, собравшихся, чтобы отметить зажигание первой ханукальной свечи, ликвидирован. Еще один нападавший, получивший ранения, задержан. Проверяется информация, что террористов было трое.

Правоохранительные органы сообщили, что в скором времени будут опубликованы дополнительные сведения. Также сообщается, что пляж и прилегающие к нему улицы останутся закрытыми на протяжении всего дня – там проводятся следственные мероприятия.

В результате теракта погиб Алекс Клейтман, переживший Холокост. Об этом сообщила изданию The Australian его жена Лариса Клейтман. он иммигрировал в Австралию из Украины. "Он приехал на пляж Бонди отпраздновать Хануку. Для нас это был всегда очень, очень хороший праздник, на протяжении многих лет", - цитирует издание Ларису Клейтман. Женщина сказала, что услышала выстрелы, а затем увидела, как ее муж падает на землю.

Также сообщается о гибели 27-летнего гражданина Франции Дана Элькаима, переехавшего в Австралию около года назад. Ранее австралийские СМИ сообщили, что среди убитых раввин Эли Шлангер из движения "Хабад".

Названо имя одного из террористов: Навид Акрам.

Отмечается, что на одного из террористов напал гражданский, отнявший оружие и предотвративший новые убийства. Австралийский телеканал 7News опубликовал имя героя. Это 43-летний Ахмед аль-Ахмед, житель Сиднея, владелец фруктового магазина в Сазерленде, отец двоих детей. Он получил два пулевых ранения, но выжил. Как и другие раненые, доставлен в больницу. Ему предстоит операция. Как пишет сайт News.com.au, у Ахмеда не было опыта обращения с оружием, он просто проходил мимо и решил вмешаться.

Комиссар полиции Мал Лэньон заявил, что на месте происшествия, возле автомобиля на Кэмпбелл-Парк, саперы обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. По его словам, предпринимаются усилия, чтобы "не было возмездия". Очевидно, речь идет о возможном акте мести в отношении мусульманской общины.

Расследование проводится контртеррористическим подразделением совместно со следователями Государственного управления по борьбе с преступностью, отмечает News.com.au.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что нападение было "направлено против еврейской общины". "Этот трусливый акт ужасающего насилия шокирует и причиняет боль, и он отражает некоторые из наших худших опасений по поводу терроризма в Сиднее", – сказал он.

Тем временем премьер-министр Энтони Албанезе назвал нападение "злобным антисемитизмом" и "нападением на наш образ жизни". "Этому ненавистному насилию и терроризму нет места в нашей стране, – сказал он. – Позвольте мне внести ясность: мы искореним это".

Лидеры Израиля комментируют теракт в Австралии

Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил: "Я их предупреждал, что их политика лишь подливает масло в огонь. Антисемитизм – это раковая опухоль, которая распространяется, когда мировые лидеры молчат".

Президент государства Ицхак Герцог прокомментировал теракт в окрестностях Сиднея. "Мы снова и снова предупреждали правительство Австралии об опасности, которую представляет антисемитизм, растущий и распространяющийся по стране. В эти часы наши братья и сестры находятся в эпицентре теракта, совершенного в момент зажжения ханукальных свечей. Мы молимся за здоровье раненых, с огромной любовью утешаем семьи погибших и надеемся на добрые вести", – сказал глава государства.

Министр иностранных дел Гидеон Саар поговорил с Дэвидом Осипом, президентом Совета еврейских организаций штата Новый Южный Уэльс, Австралия. В ходе разговора министр Саар выразил потрясение произошедшим нападением с огнестрельным оружием и передал слова поддержки общине в это трудное время.

Министр культуры и спорта Мики Зоар заявил: "Как все евреи мира, я потрясен смертельным терактом в Сиднее, вместе со всеми гражданами Израиля я посылаю теплы объятия еврейской общине мира. Необходимо сказать правду, не приукрашивая действительность: признание Австралией Палестинского государства было для проклятых террористов официальным разрешением убивать израильтян".

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил: "В эти тяжелые минуты, на фоне кадров, напоминающих нам 7 октября, наши сердца с нашими братьями из еврейской общины Австралии, наши молитвы, идущие из глубины сердца, направлены на выздоровление и спасение пострадавших. Наше бескомпромиссное требование направлено правительству Австралии – жестко бороться с проявлениями антисемитизма в их стране и защитить евреев. Нашим братьям в Австралии и во всем мире мы говорим: мы здесь, мы с вами, и все сделаем ради вас".

Министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Амихай Шикли сказал: "В последний час я побеседовал с главами еврейской общины Австралии, в связи с самым тяжелым терактом, когда-либо совершающимся в отношении еврейской общины этой страны. Десятки людей пострадали, среди них есть убитые и тяжелораненые. Правительство, которое сделало нормативным бойкот евреев только из-за того, что они евреи, дало легитимацию маршам, где поднимались флаги "Аль-Каиды", ООП и ХАМАСа, правительство, которое в течение двух лет не пошевелило пальцем, чтобы положить конец серьезным инцидентам на антисемитской почве, несет полную и всеобъемлющую ответственность за страшные картины, которые мы видели сегодня".

Лидер оппозиции, председатель партии "Еш Атид" и экс-премьер-министр Яир Лапид: "Я потрясен антисемитским террористическим нападением, направленным против еврейских семей, праздновавших Хануку в Сиднее. Мои мысли с жертвами, их близкими и всей еврейской общиной Австралии. Боулдер. Манчестер. Вашингтон. А теперь Сидней. Названия все новых и новых мест".

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "Все было предсказуемо. Ответственность лежит на правительстве Австралии. Праздничное еврейское мероприятие превратилось в район теракта. Предупреждения звучали в полный голос, а правительство Австралии их проигнорировало".

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Варварский теракт в Австралии – это результат затяжного провала в противостоянии террору, подстрекательству и антисемитизму. Когда государство не предпринимает активных шагов для зашиты еврейской общины, террор поднимает голову. Если правительство Австралии думает, что террористы "ограничатся" евреями, оно глубоко заблуждается. Когда правительство не действует твердо и решительно, террор наносит удары на его улицах. Это происходит в Австралии и всюду в западном мире, где правительства проявляют мягкость перед террором и капитулируют перед ним. Евреи диаспоры, приезжайте домой. Ваше место с нами, в Израиле".

Министр обороны Исраэль Кац заявил: "Я хочу принести свои соболезнования семьям убитых в результате отвратительного теракта, совершенного в отношении членов еврейской общины и посланников ХАБАДа. Я желаю скорейшего выздоровления раненым и выражаю поддержку членам еврейской общины, оказавшимся лицом к лицом с проявлениями смертельной ненависти. Государство Израиль продолжит стоять плечом к плечу с еврейскими общинами мира, поддерживать их и продолжит всеми силами бороться против антисемитизма в любом месте и в любое время".