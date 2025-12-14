x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 15:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 15:45
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Представлен формат следственной комиссии, предложенный коалицией

Война "Железные мечи"
Расследование
время публикации: 14 декабря 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 14:40
Представлен формат следственной комиссии, предложенный коалицией
Yonatan Sindel/Flash90

14 декабря был опубликован текст законопроекта о создании "национальной государственной следственной комиссии".

Речь идет о комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года. Речь идет о комиссии, создание которой инициировала коалиция.

Комиссия будет состоять из шести человек, избирать которых будут депутаты Кнессета от оппозиции и от коалиции. На первом этапе будет предпринята попытка избрать всех шестерых на пленарном заседании Кнессета. Для этого нужно большинство в 80 голосов. Если такого большинства не будет, в течение 14 дней коалиция выберет трех человек и оппозиция трех человек.

Если оппозиция откажется принимать участие в формировании комиссии, спикер Кнессета Амир Охана назначит еще трех человек. Если члены комиссии не сумеют договориться о личности ее председателя, будут назначены два председателя: один избранный коалицией, один избранный оппозицией.

Четверо родственников погибших войдут, избранные обеими сторонами, войдут в состав комиссии в качестве наблюдателей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook