Представлен формат следственной комиссии, предложенный коалицией

14 декабря был опубликован текст законопроекта о создании "национальной государственной следственной комиссии".

Речь идет о комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года. Речь идет о комиссии, создание которой инициировала коалиция.

Комиссия будет состоять из шести человек, избирать которых будут депутаты Кнессета от оппозиции и от коалиции. На первом этапе будет предпринята попытка избрать всех шестерых на пленарном заседании Кнессета. Для этого нужно большинство в 80 голосов. Если такого большинства не будет, в течение 14 дней коалиция выберет трех человек и оппозиция трех человек.

Если оппозиция откажется принимать участие в формировании комиссии, спикер Кнессета Амир Охана назначит еще трех человек. Если члены комиссии не сумеют договориться о личности ее председателя, будут назначены два председателя: один избранный коалицией, один избранный оппозицией.

Четверо родственников погибших войдут, избранные обеими сторонами, войдут в состав комиссии в качестве наблюдателей.