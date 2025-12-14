В ДТП возле Мицпе-Илана погиб мотоциклист

На 611-й трассе, недалеко от поселка Мицпе-Илан, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 36 лет) скончался от полученных травм до приезда "скорой".

Еще один человек получил в этой аварии травмы средней тяжести. Он доставлен в больницу "Гилель-Яфе" в Хадере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.