Израиль

В ДТП возле Мицпе-Илана погиб мотоциклист

ДТП
время публикации: 14 декабря 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 20:21
В ДТП возле Мицпе-Илана погиб мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 611-й трассе, недалеко от поселка Мицпе-Илан, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 36 лет) скончался от полученных травм до приезда "скорой".

Еще один человек получил в этой аварии травмы средней тяжести. Он доставлен в больницу "Гилель-Яфе" в Хадере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

